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49 минут назад

Лолита рассказала подписчикам о своем концертном райдере

Мира Маркина

Певица Лолита Милявская часто гастролирует по стране. Как и у многих артистов, у исполнительницы есть свои требования к тому, что должно ожидать ее в гримерке. О райдере Лолита рассказала в своем Telegram-канале.

Фуа-гра и сало: Лолита рассказала о своем концертном райдере
Фото: t.me/lolitamilyavskayat.me/lolitamilyavskaya

В гримерке обязательно должны быть фрукты, отметила Лолита.

“В холодильнике фуа-гра, в холодильнике сало, лекарства, которые лежат в заморозке, помидоры, огурцы”, — продолжила перечислять артистка.

Лолита поделилась впечатлениями от поездки на электричке

Также внимательные фолловеры звезды наверняка заметили на видео из гримерки несколько бутылок питьевой воды, чай, сахар и пепельницу. Лолита призналась, что взяла с собой любимое овсяное печенье.

Ранее мы рассказывали, что входит в райдеры Собчак, Карнавал и Билана.

Звёзды,Лолита Милявская,
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