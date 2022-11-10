Фуа-гра и сало: Лолита рассказала о своем концертном райдере

Певица Лолита Милявская часто гастролирует по стране. Как и у многих артистов, у исполнительницы есть свои требования к тому, что должно ожидать ее в гримерке. О райдере Лолита рассказала в своем Telegram-канале.
В гримерке обязательно должны быть фрукты, отметила Лолита.
“В холодильнике фуа-гра, в холодильнике сало, лекарства, которые лежат в заморозке, помидоры, огурцы”, — продолжила перечислять артистка.
Также внимательные фолловеры звезды наверняка заметили на видео из гримерки несколько бутылок питьевой воды, чай, сахар и пепельницу. Лолита призналась, что взяла с собой любимое овсяное печенье.
Ранее мы рассказывали, что входит в райдеры Собчак, Карнавал и Билана.