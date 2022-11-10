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1 час назад

Айза рассказала, почему рэпер Гуф не платит алименты на сына

Мира Маркина

Блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай стала гостьей YouTube-шоу “Ваша Наташа”. В беседе с Натальей Подольской Айза раскрыла правду о “финансовой поддержке” бывшего мужа Алексея Долматова (рэпера Гуфа).

Айза рассказала, почему Гуф не платит алименты на сына
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Айза призналась, что не просит денег на содержание сына у его отца. Однако в щедрости бывшего она не сомневается.

“Если я попрошу у Лехи денег, он даст”, — заявила Айза.

Но пользоваться этой возможностью блогер не намерена, так как “тоже зарабатывает”.

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Ведущую шоу не устроил ответ гостьи. Наталья Подольская призвала Долматова платить бывшей жене алименты вне зависимости от того, требуется ли им финансовая поддержка.

Ранее мы рассказывали, что думает актер Петренко о скандале с алиментами на детей от Климовой.

Звёзды,Гуф,
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