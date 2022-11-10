Айза рассказала, почему Гуф не платит алименты на сына

Блогер и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай стала гостьей YouTube-шоу “Ваша Наташа”. В беседе с Натальей Подольской Айза раскрыла правду о “финансовой поддержке” бывшего мужа Алексея Долматова (рэпера Гуфа).

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Айза призналась, что не просит денег на содержание сына у его отца. Однако в щедрости бывшего она не сомневается.

“Если я попрошу у Лехи денег, он даст”, — заявила Айза.

Но пользоваться этой возможностью блогер не намерена, так как “тоже зарабатывает”.

Ведущую шоу не устроил ответ гостьи. Наталья Подольская призвала Долматова платить бывшей жене алименты вне зависимости от того, требуется ли им финансовая поддержка.