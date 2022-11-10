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2 часа назад

Ангелина Вовк пожаловалась на маленькую пенсию

Мира Маркина

Теле- и радиоведущая Ангелина Вовк стала гостьей YouTube-шоу Вячеслава Манучарова. В интервью актеру 80-летняя Вовк пожаловалась на финансовое положение пенсионеров.

Ангелина Вовк пожаловалась на маленькую пенсию
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Звезда призналась, что не могла бы поддерживать комфортный уровень жизни лишь на те деньги, которые платит государство.

“Ну как можно жить на пенсию в 15 тысяч? Я вот, например, получаю 17 тысяч. Я, народная артистка России”, – посетовала Вовк.

Якубович назвал размер своей пенсии от государства

Ангелина Михайловна рассказала, что ей приходится подрабатывать, поскольку надеяться на скудное социальное обеспечение граждан не приходится.

Ранее мы рассказывали, почему Любовь Успенская считает заграничных пенсионеров жалкими.

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