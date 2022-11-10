Ангелина Вовк пожаловалась на маленькую пенсию

Теле- и радиоведущая Ангелина Вовк стала гостьей YouTube-шоу Вячеслава Манучарова. В интервью актеру 80-летняя Вовк пожаловалась на финансовое положение пенсионеров.
Звезда призналась, что не могла бы поддерживать комфортный уровень жизни лишь на те деньги, которые платит государство.
“Ну как можно жить на пенсию в 15 тысяч? Я вот, например, получаю 17 тысяч. Я, народная артистка России”, – посетовала Вовк.
Ангелина Михайловна рассказала, что ей приходится подрабатывать, поскольку надеяться на скудное социальное обеспечение граждан не приходится.
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