Клава Кока рассказала, что ответила на предложение руки и сердца

Популярная певица Клава Кока не так давно получила предложение руки и сердца от блогера Артура Кисловского, об этом рассказывает Super.ru. Предложение стало для молодой артистки неожиданностью хотя бы потому, что девушка не была раньше знакома с Кисловским.

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В интернете и в СМИ сразу после предложения начали распространяться слухи о предстоящей свадьбе, ведь ответ певицы остался неизвестным, а блогер выглядел вполне счастливым. Однако Клава Кока прервала молчание и в своих соцсетях поделилась с подписчиками правдой – свадьбы не будет.

Девушка рассказала, что впервые видела этого молодого человека и, хотя она и готова к замужеству и ее сердце открыто, выходить за первого встречного не планирует. Также она отметила, что считает такой поступок всего лишь пиар ходом блогера, так как тот всячески пытался подогревать интерес СМИ к этой теме.