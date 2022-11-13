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1 час назад

Вдова Бориса Грачевского показала их общего сына

Мария Кимакович

Екатерина Белоцерковская поделилась в социальных сетях фотографией подросшего сына.

Вдова Бориса Грачевского показала их общего сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подписчики смогли увидеть на снимке кудрявого блондина в белой кепке, отдыхающего вместе с мамой на пляже. Поклонники отметили, что маленький Филипп очень похож на своего знаменитого папу.

Соцсети

Сама же Екатерина в подписи к фото призналась, что сын очень помог ей не опустить руки после смерти супруга. Белоцерковская отметила, что всегда будет делать все, чтобы Филипп был счастливым и достойным человеком.

Стали известны детали фильма о Грачевском

Напомним, что Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года из-за коронавирусной инфекции.

Ранее бывшая жена Грачевского заявила о правах на наследство.

Звёзды,Екатерина Белоцерковская,Борис Грачевский,
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