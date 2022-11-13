Вдова Бориса Грачевского показала их общего сына

Подписчики смогли увидеть на снимке кудрявого блондина в белой кепке, отдыхающего вместе с мамой на пляже. Поклонники отметили, что маленький Филипп очень похож на своего знаменитого папу.

Сама же Екатерина в подписи к фото призналась, что сын очень помог ей не опустить руки после смерти супруга. Белоцерковская отметила, что всегда будет делать все, чтобы Филипп был счастливым и достойным человеком.