Стало известно о расставании 60-летней актрисы Деми Мур и 48-летнего ресторатора Дэниела Хамма. Пара разорвала отношения менее чем через год после знакомства. Об этом пишет People.
Друг звезды рассказал изданию, что расставание не разбило Мур. Она счастлива и проводит много времени с детьми и друзьями.
Напомним, о романе Мур и Хамма стало известно в марте текущего года. Звезда опубликовала в своих соцсетях снимки с молодым избранником. Также они неоднократно появлялись вместе на публике.
Деми и Дэниел не единственные, кто прекратил любовные отношения. Ранее мы писали о расставании Иды Галич и Стаса Круглицкого.