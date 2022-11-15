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54 минуты назад

Актриса Деми Мур рассталась с молодым избранником

Катерина Саломе

Стало известно о расставании 60-летней актрисы Деми Мур и 48-летнего ресторатора Дэниела Хамма. Пара разорвала отношения менее чем через год после знакомства. Об этом пишет People.

Друг звезды рассказал изданию, что расставание не разбило Мур. Она счастлива и проводит много времени с детьми и друзьями.

Кем работала Деми Мур до того, как стала актрисой

Напомним, о романе Мур и Хамма стало известно в марте текущего года. Звезда опубликовала в своих соцсетях снимки с молодым избранником. Также они неоднократно появлялись вместе на публике.

Деми и Дэниел не единственные, кто прекратил любовные отношения. Ранее мы писали о расставании Иды Галич и Стаса Круглицкого.

Звёзды,Видео,Мур Деми,
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