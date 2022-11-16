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30 минут назад

Блогер Настя Ивлеева намекнула в соцсетях на новый проект с Дмитрием Нагиевым

Мира Маркина

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева на личной странице в популярной социальной сети опубликовала снимок, который заинтриговал фолловеров. Вероятно, звезда “Орла и Решки” и попала в один проект с Дмитрием Нагиевым.

Ивлеева намекнула в соцсетях на новый проект с Нагиевым
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На кадрах, опубликованных блогером, подписчики увидели два кресла с надписями “Mr. Nagiev” и “Nagiev.Team” с мягкой подушкой на сиденье. Ивлеева отметила, что не все на съемочной площадке существуют с таким комфортом.

Соцсети

“Мы тут, понимаете, на табуретках сидим, на ногах весь день”, — комментирует блогер эти кадры.

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Самого Дмитрия Нагиева ни на фото, ни на видео, снятых Ивлеевой, не было. Также блогер не стала раскрывать главную интригу: задействованы ли звезды в новом проекте. Ранее они уже сотрудничали на съемках рекламы для мобильного оператора МТС.

Ранее мы писали, зачем Ивлеева на публике целуется с бывшим мужем.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,МТС,
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