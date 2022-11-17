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12 минут назад

Устрицы и поцелуи: что запрещено делать Кейт Миддлтон

Мира Маркина

Женщины по всему миру завидуют герцогине Кембриджской Кэтрин: она замужем за принцем Уильямом, она всегда безупречно выглядит, ее обожает Великобритания (и не только), а еще она может не беспокоиться о финансах до конца своих дней.

Устрицы и поцелуи: что запрещено делать Кейт Миддлтон
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Для многих такая жизнь кажется настоящей сказкой. Но мало кто задумывается о том, на какие компромиссы приходится идти Кейт Миддлтон для того, чтобы сохранять безупречную репутацию представительницы королевской семьи. Подробнее о том, что запрещено делать герцогине – в материале "Рамблера".

Есть устрицы, мидии и других моллюсков

Эти морепродукты являются синонимом роскошной жизни, но Кэтрин и другие королевские особы Великобритании от таких деликатесов отказываются. И не потому, что хотят быть ближе к простому народу. Все дело в том, что из-за неправильного хранения моллюски могут стать ядовитыми. По убеждению дворца, монаршая семья не может рисковать здоровьем ради гастрономических удовольствий.

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Проявлять чувства публично

Согласно королевскому протоколу, супругам запрещено излишнее проявление чувств на публике. На фоне Меган Маркл и принца Гарри, которые весьма часто нарушали устоявшиеся правила, Кейт и Уильям выглядели особенно отстраненными и холодными по отношению друг к другу. Но это едва ли свидетельствовало об отсутствии чувств – скорее о том, что они безукоризненно соблюдали протокол.

Носить яркие маникюр и одежду

В юности Кэтрин любила экспериментировать со стилем, но с приходом в королевскую семью ей пришлось остепениться. Королева Елизавета II настаивала на том, что представительницы дворца должны отдавать предпочтение строгому и даже скромному стилю в одежде, неброскому макияжу и такому же маникюру. Став женой принца Уильяма, Кейт ни разу не отступала от этих правил.

Раздавать автографы

Кэтрин является кумиром миллионов людей по всему миру, но никому из них не удастся заполучить ее автограф. Все из-за опасений королевы Елизаветы II: при жизни она боялась, что мошенники могут подделать автографы членов королевской семьи, поэтому строго-настрого запретила оставлять их где-либо.

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