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40 минут назад

Эксперты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон

Диана Товсепова

Эксперты поделились тем, что, по их мнению, является самым большим секретом Кейт Миддлтон для того, чтобы оставаться в форме и быть здоровой.

Эксперты раскрыли секрет стройности Кейт Миддлтон
Фото: @dukeandduchessofcambridge@dukeandduchessofcambridge

Она соблюдает диету, состоящую из фруктов и овощей, а также поддерживает последовательный режим тренировок, который ей нравится.

Сообщается, что Кейт Миддлтон каждое утро ест одно и то же на завтрак, и он состоит из двух овощей. По словам экспертов, принцесса Уэльская придерживается разнообразной диеты, что позволяет ей отлично выглядеть и чувствовать себя.

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Эксперты по волосам в Longevita утверждают, что 40-летняя женщина начинает свой день с овса, богатого белком, углеводами и клетчаткой, а затем выпивает напиток на завтрак, приготовленный из богатых питательными веществами продуктов. Напиток содержит капусту, шпинат и спирулину, которые, как говорят, являются ее фаворитами благодаря белку и полезным витаминам , естественным образом включенным в состав ингредиентов. Иногда она также ест тарелку овсянки, чтобы поддерживать высокий уровень энергии в течение дня.

Говорят, что из других блюд принцесса Уэльская любит такие блюда, как салат из арбуза с фетой, авокадо и огурцом. Часто Кейт также любит перекусывать ягодами годжи, сырыми фруктами и овощами между приемами пищи, все из которых богаты питательными веществами, которые способствуют быстрому росту волос.

Карри из чечевицы также является любимым ужином принцессы, и считается, что она особенно любила это блюдо, когда была беременна.

Если у Кейт нет времени на приятный обед, Кейт выбирает быстрые и легкие закуски, такие как овощной шашлык.

Фитнес также является важной частью образа жизни Кейт, и она любит регулярные занятия, включая бег, вращение, йогу, силовые тренировки и высокоинтенсивные интервальные тренировки, среди прочего.

Ранее мы писали о том, как на самом деле Брэд Питт переживал развод с Джоли.

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