Как бы выглядели звезды прошлого, если бы жили в наше время

Времена меняются, а вместе с ними и тренды. Турецкий фотограф Альпер Ешилташ (Alper Yesiltas) создал проект «Thisness», задавшись вопросом, которым задаются многие: «Как бы выглядели некоторые знаковые люди, если бы они жили в наше время, а не в свое?».
В первую коллекцию вошли снимки британской актрисы, звезды фильма «Завтрак у Тиффани» Одри Хепберн, актера немого кино Чарли Чаплина, исполнителя главной роли в картине «Касабланка» Хамфри Богарта, американского бизнес-магната, основателя Ford Motor Company Генри Форда, мореплавателя Христофора Колумба, первой женщины-летчика, совершившей в одиночку перелет через Атлантический океан Амелии Эрхарт и многих других.
Смотрите фотогалерею «Рамблера», чтобы узнать, как знаменитости прошлых времен вписались в картину современности.