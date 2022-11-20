Как бы выглядели звезды прошлого, если бы жили в наше время

Времена меняются, а вместе с ними и тренды. Турецкий фотограф Альпер Ешилташ (Alper Yesiltas) создал проект «Thisness», задавшись вопросом, которым задаются многие: «Как бы выглядели некоторые знаковые люди, если бы они жили в наше время, а не в свое?».