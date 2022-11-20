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3 часа назад

Как бы выглядели звезды прошлого, если бы жили в наше время

Анна Шутова

Времена меняются, а вместе с ними и тренды. Турецкий фотограф Альпер Ешилташ (Alper Yesiltas) создал проект «Thisness», задавшись вопросом, которым задаются многие: «Как бы выглядели некоторые знаковые люди, если бы они жили в наше время, а не в свое?».

1/8 Одри Хепберн — британская актриса, известная своими многочисленными фильмами, особенно «Завтрак у Тиффани».
Фото: Alper Yesiltas
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2/8 Лорен Бэколл – американская актриса.
Фото: Alper Yesiltas
3/8 Чарли Чаплин — британский комедийный актер, режиссер и композитор, ставший всемирной иконой благодаря экранному образу «Бродяга».
Фото: Alper Yesiltas
4/8 Шэрон Тейт — американская актриса и модель.
Фото: Alper Yesiltas
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5/8 Амелия Эрхарт – пионер американской авиации и писатель, первая женщина-летчик, совершившая в одиночку перелет через Атлантический океан.
Фото: Alper Yesiltas
6/8 Генри Форд — американский промышленник, бизнес-магнат, основатель Ford Motor Company и главный разработчик конвейерной техники массового производства.
Фото: Alper Yesiltas
7/8 Христофор Колумб – итальянский исследователь и мореплаватель, совершивший четыре плавания через Атлантический океан, открыв путь для широкого европейского исследования и колонизации Америки.
Фото: Alper Yesiltas
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8/8 Хамфри Богарт – по прозвищу «Буги», американский актер театра и кино, известный своими многочисленными фильмами, особенно «Касабланка».
Фото: Alper Yesiltas

В первую коллекцию вошли снимки британской актрисы, звезды фильма «Завтрак у Тиффани» Одри Хепберн, актера немого кино Чарли Чаплина, исполнителя главной роли в картине «Касабланка» Хамфри Богарта, американского бизнес-магната, основателя Ford Motor Company Генри Форда, мореплавателя Христофора Колумба, первой женщины-летчика, совершившей в одиночку перелет через Атлантический океан Амелии Эрхарт и многих других.

Смотрите фотогалерею «Рамблера», чтобы узнать, как знаменитости прошлых времен вписались в картину современности.

Звёзды,Фото,Амелия Эрхарт,Одри Хепберн,Чарли Чаплин,Ford,
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