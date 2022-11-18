Звезда Comedy Club перечислил качества женщины мечты

Телеведущий и комик Тимур Батрутдинов официально никогда не был женат. Но вопросы о личной жизни продолжают поступать ему от поклонников и журналистов. В недавнем интервью для “7Дней” 44-летний шоумен рассказал, о какой спутнице мечтает.

Фото: Кадр из телепрограммы Кадр из телепрограммы

По мнению Тимура, его спутница жизни должна быть не только красивой. Ее характер и внутренний мир также важны.

“Чтобы в девушке совпало все и сразу, такое еще надо поискать. Ищу до сих пор, не сдаюсь. Я же все-таки джентльмен, значит, рядом со мной будет настоящая леди”, — заявил комик.

Еще один важный момент, который отметил Батрутдинов – ему не хотелось бы, чтобы эта женщина была медийной персоной. Также холостяк надеется, что любимая будет с пониманием относиться к особенностям его профессии. А вот ревность в близких отношениях, по мнению комика, это лишнее. Тимур готов хранить верность женщине, с которой решит связать свою жизнь.