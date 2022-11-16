Яна Кошкина объяснила, почему еще не вышла замуж

Актриса Яна Кошкина, известная по сериалу "СашаТаня", проговорилась в интервью “Пятому каналу”, почему в свои 32 года не торопится замуж.

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По словам Кошкиной, она не неоднократно получала предложение руки и сердца, причем от одного и того же человека. Однако актриса не была уверена на 100 %, что это ее судьба.

"Мои родные и подруги возмущались, уговаривали меня, мол, посмотри, какой классный, зачем ты отказываешь? Хочешь остаться одна? Но я этого не боюсь", — призналась Кошкина.

Кинозвезда уже давно поняла, что хочет не поставить штамп в паспорте как можно скорее, а выйти замуж один раз и на всю жизнь. Именно поэтому Кошкина готова ждать своего избранника сколько потребуется.