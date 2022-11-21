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1 час назад

Маша Распутина обиделась на титул “символа сексуальной революции в России”

Мира Маркина

Российская певица Маша Распутина стала гостьей YouTube-шоу Doctor Style. Однако во время съемок артистка поссорилась с ведущим, дизайнером Джемалом Махмудовым.

“Секс-символом меня сделали бумагомараки. Я серьезная певица”
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Махмудов в рамках шоу занялся гардеробом Распутиной. Он похвалил дерзкие образы исполнительницы, заявив, что та своими выступлениями устроила сексуальную революцию на постсоветской эстраде. Но гостья отчитала ведущего.

“Секс-символом меня сделали бумагомараки. Я классная, серьезная певица, которая может петь и драму, и гениальные произведения, и озорные песни”, — резко ответила дизайнеру Распутина.

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По мнению певицы, ее сценические образы похожи на костюмы фигуристок. Также Распутина подчеркнула, что открытое тело не должно восприниматься как провокация. Исполнительница посетовала: некоторые ее коллеги в закрытых длинных платьях выглядят более вульгарно.

Ранее “Рамблер” рассказывал, как Маша Распутина стала жертвой ограбления.

Звёзды,Джемал Махмудов,
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