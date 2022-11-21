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36 минут назад

Директор МХАТа Владимир Кехман ответил на слухи о Татьяне Дорониной в доме престарелых

Мира Маркина

Звезда кино и театра Татьяна Доронина давно не выходит на сцену. В связи с чем появились слухи о ее пребывании в доме престарелых. Директор МХАТа Владимир Кехман в эфире программы “Звезды сошлись” прокомментировал их.

Директор МХАТа ответил на слухи о Дорониной в доме престарелых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Владимир Абрамович рассказал, что сейчас актрису перевели из санатория в Барвихе в специальный центр на юго-западе столицы. После перенесенного коронавируса Татьяна Доронина сильно ослабла и ей понадобился более тщательный уход.

“Мы все время общаемся с Татьяной Васильевной. Завтра едет зубной врач, чтобы посмотреть ее”, — заявил Кехман.

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Он также отметил, что надеется на возвращение Дорониной на театральные подмостки уже в начале 2023 года – “к именинам” актрисы 25 января. При этом предполагается, что жить Татьяна Васильевна будет в своей квартире, для чего там, по словам Кехмана, недавно сделали ремонт.

Ранее мы рассказывали, почему Распутина устроила скандал на съемках YouTube-шоу.

Звёзды,Владимир Кехман,Татьяна Доронина,
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