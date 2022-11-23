Звезда "Ворониных" показала фигуру в купальнике

Звезда сериала "Воронины", российская актриса Екатерина Волкова поделилась фотографией в купальнике на пляже. Она опубликовала его в своих социальных сетях.

На кадре звезда позирует по пояс в воде в черном купальнике, прикрывшись руками.

Соцсети

В подписи к фото актриса пояснила, что сделала это фото в декабре одного из предыдущих годов. Она также анонсировала новые выступления на сцене.

«Мой диск с фотографиями по запросу "декабрь" выдал вот эти фотографии. Окей, босс. Декабрь и вправду горячая во всех смыслах пора!»