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2 часа назад

"Все на мне": Бородина пожаловалось на экс-мужей, которые не помогают дочерям

Мира Маркина

Ксения Бородина в своем блоге пожаловалась на бывших мужей, которые не помогают материально.

"Все на мне": Бородина пожаловалось на жадных экс-мужей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам телеведущей, ее первый экс-супруг бизнесмен Юрий Будагов вообще не присылает денег дочке Марусе.

Ксения Бородина на час арендовала карликовую свинью после истерик дочери

Второй избранник звезды Курбан Омаров, с которым Ксения развелась летом 2021 года, отправляет дочери Теоне минимальную сумму.

"Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек — все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости, это очень важно! Надеюсь, что мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться",

– заявила Бородина.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Бородина раскрыла свое отношение к ранним бракам.

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