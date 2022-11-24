"Все на мне": Бородина пожаловалось на жадных экс-мужей

Ксения Бородина в своем блоге пожаловалась на бывших мужей, которые не помогают материально.
По словам телеведущей, ее первый экс-супруг бизнесмен Юрий Будагов вообще не присылает денег дочке Марусе.
Второй избранник звезды Курбан Омаров, с которым Ксения развелась летом 2021 года, отправляет дочери Теоне минимальную сумму.
"Школа, путешествия, няни, быт, одежда девочек — все на мне. Поэтому я так часто говорю о независимости, это очень важно! Надеюсь, что мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться",
– заявила Бородина.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Бородина раскрыла свое отношение к ранним бракам.