Бородина раскрыла отношение к ранним бракам

Телеведущая и блогер Ксения Бородина часто отвечает на вопросы фолловеров в соцсетях. Недавно она откровенно рассказала об отношении к бракам до 30 лет.

Бородину возмутила тенденция считать девушку неудачницей, если она не вышла замуж до 25 лет и не родила ребенка.

“И девочки бегут замуж, чтобы все вокруг не осуждали. Даже не поняв порой, кто рядом”, — написала блогер.

По мнению телеведущей, ранние браки из-за социального давления придают возраста молодым девушкам. И супруги выглядят заметно взрослее: “в 15 — на 25, в 25 — на 35, а в 35 — на 45” – заметила Бородина.

Блогер призывает подписчиц наслаждаться актуальным возрастом и не торопить события.