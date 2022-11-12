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2 часа назад

Ксения Бородина раскрыла отношение к ранним бракам

Мира Маркина

Телеведущая и блогер Ксения Бородина часто отвечает на вопросы фолловеров в соцсетях. Недавно она откровенно рассказала об отношении к бракам до 30 лет.

Бородина раскрыла отношение к ранним бракам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бородину возмутила тенденция считать девушку неудачницей, если она не вышла замуж до 25 лет и не родила ребенка.

“И девочки бегут замуж, чтобы все вокруг не осуждали. Даже не поняв порой, кто рядом”, — написала блогер.

По мнению телеведущей, ранние браки из-за социального давления придают возраста молодым девушкам. И супруги выглядят заметно взрослее: “в 15 — на 25, в 25 — на 35, а в 35 — на 45” – заметила Бородина.

Бородина осудила отношения 40-летних женщин с юношами

Блогер призывает подписчиц наслаждаться актуальным возрастом и не торопить события.

Ранее мы писали, как Бородина отреагировала на заявление Харламова об уходе из Comedy Club.

Звёзды,Ксения Бородина,
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