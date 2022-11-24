Звездные женщины, которые увели мужчину у подруги

О том, что женской дружбы не существует, психологи говорили не раз. Однако перед глазами есть масса примеров, где две женщины в дружеском союзе добивались серьезных успехов. Тем не менее, даже среди звезд можно увидеть конкурирующих подруг. О том, какие звезды увели мужчин у своих подруг — в материале “Рамблера”.

Кэти Перри

Кадр из видео

Тейлор Свифт и Кэти Перри долгое время были подругами. Они поддерживали релизы друг друга, делали совместные фотографии на ковровых дорожках и говорили друг другу слова любви. Однако потом певицы разругались настолько, что теперь организаторы мероприятий вынуждены рассаживать их в залах и разводить на ковровых дорожках.

Звезды несколько лет пребывали в конфликте. Сначала Перри увела у Свифт ее возлюбленного Джона Мейера, с которым та состояла в творческом и романтическом союзе. С этого момента девушки испортили свои отношения. Позднее Свифт сильнее разозлилась на бывшую подругу за то, что та увела ее танцоров перед мировым туром. Как оказалось, Перри предложила им больше денег.

Никки Рид

Йен Сомерхолдер всегда был завидным женихом для поклонниц. Однако на протяжении своей карьеры он состоял в отношениях со своей партнершей по сериалу “Дневники вампира” Ниной Добрев. Их союз длился три года и поклонники были уверены, что вскоре актеры свяжут себя узами брака, но этого не произошло. Официальной причиной расставания стали плотные графики актеров, но спустя некоторое время Сомерхолдер появился на публике с подругой Добрев Ниной Рид.

В 2015 году Рид и Сомерхолдер поженились, но Нины Добрев на свадьбе не было. Сами девушки отрицают вражду на почве ревности, но фанаты уверены, что актрисы перестали дружить после того, как не поделили мужчину. Действительно, после свадьбы звезды перестали выкладывать совместные фото в социальных сетях и общаются гораздо реже.

Рианна

Певица увела не просто мужчину, а самого Леонардо ДиКаприо у своей подруги Наоми Кемпбелл. По слухам, они встречались, но недолго. Их несколько раз вместе ловили папарацци, и если вам этот союз кажется неожиданным, то стоит вспомнить другие пары этих звезд. ДиКаприо привык встречаться с супермоделями, а Кемпбелл часто выбирает себе в спутники богатых и влиятельных мужчин.