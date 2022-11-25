Ида Галич призналась, что встречалась с альфонсом

В беседе с Надеждой Стрелец телеведущая и блогер Ида Галич рассказала, что в ее жизни были отношения с альфонсом.

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Галич поведала, что один из ее бывших мужчин оказался, по ее словам, «настоящим Лжедмитрием». Как отметила звезда, поначалу она этого не замечала и была наказана за непрозорливость.

Возлюбленный, живший, по сути, за ее счет, в итоге обманул ее и даже попытался отнять бизнес телеведущей. Кроме того, Галич пришлось выплачивать его долги, поскольку альфонс ее «кинул на деньги».

Ида призналась, что никого не слушала, когда развивались их отношения, хотя мама телеведущей сразу была против молодого человека дочери, подозревая, что с ним что-то не так.