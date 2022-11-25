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3 часа назад

Ида Галич призналась, что встречалась с альфонсом

Мария Кимакович

В беседе с Надеждой Стрелец телеведущая и блогер Ида Галич рассказала, что в ее жизни были отношения с альфонсом.

Ида Галич призналась, что встречалась с альфонсом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Галич поведала, что один из ее бывших мужчин оказался, по ее словам, «настоящим Лжедмитрием». Как отметила звезда, поначалу она этого не замечала и была наказана за непрозорливость.

Возлюбленный, живший, по сути, за ее счет, в итоге обманул ее и даже попытался отнять бизнес телеведущей. Кроме того, Галич пришлось выплачивать его долги, поскольку альфонс ее «кинул на деньги».

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Ида призналась, что никого не слушала, когда развивались их отношения, хотя мама телеведущей сразу была против молодого человека дочери, подозревая, что с ним что-то не так.

Несмотря на неприятности, которые доставил ей бывший мужчина, Галич отметила, что все же благодарна ему за опыт, пусть и неприятный.

Ранее Пересильд вышла в свет с новым возлюбленным.

Звёзды,Надежда Стрелец,Ида Галич,
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