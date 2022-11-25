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1 час назад

Эмбер Херд стала самой популярной в Google в 2022 году

Диана Товсепова

Голливудские издание CelebTattler проанализировало поисковые трендов в Google за 2022 год, чтобы определить самую популярную звезду.

Эмбер Херд стала самой популярной звездой в Google
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Оследив запросы по более чем 150 известным персонам, издание выяснило, что на первом месте по частоте запросов в поисковике оказалась экс-супруга Джонни Деппа, актриса Эмбер Херд.

36-летняя актриса возглавила список самых популярных звезд 2022 года, с показателем в среднем 5,6 миллиона запросов каждый месяц в США.

Предположительно, такое внимание к ее персоне проявилось из-за громкой судебной тяжбы с бывшим мужем актером Джонни Деппом.

Сам Джонни немного отстал от экс-супруги, обвинявшей его в домашнем насилии, получив второе место в рейтинге. 5,5 миллиона поисковых запросов в месяц касались Джонни Деппа.

На третьем месте британская королева Елизавета II, скончавшаяся в сентябре в возрасте 96 лет после семи десятилетий пребывания на троне. Это то принесло ей 4,3 миллиона поисковых запросов в Google в месяц.

Звезда футбола Том Брэди был самым популярным спортсменом в Google в 2022 году и четвертым среди всех знаменитостей, которых искали в поисковике. Возможно, такое внимание он заслужил из-за его неожиданного развода с бывшей женой-супермоделью Жизель Бюндхен.

Говоря о бурных парах, нельзя не упомянуть Ким Кардашьян. Телезвезда и ее бывший кавалер комик Пит Дэвидсон заняли пятое и шестое места соответственно.

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