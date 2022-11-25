Что стало с моделью, покорившей двух участников «Битлз»

Этой голубоглазой блондинке посвятили множество песен два участника легендарной группы «Битлз»: Джордж Харрисон и Эрик Клэптон. За обоими из них она побывала замужем, но счастья, увы, ни с одним не нашла. Как сложилась жизнь Патти Бойд, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Globallookpress Globallookpress

Патриция появилась на свет в Англии, став первенцев в многодетной семье. Детство провела в интернате при монастыре, а после окончания учебы уехала в Лондон, где стала моделью.

Видео дня

Карьера Патти была весьма успешной, девушку приглашали на модные европейские показы, работала она и в Америке. Ее фотографии украшали известные журналы, она даже сумела попасть на обложку VOGUE.

Но по-настоящему судьбоносным стало предложение исполнить небольшую роль в фильме «Вечер трудного дня». Патрицию пригласили на роль школьницы, фанатки группы «Битлз». Патти, не раздумывая, согласилась, узнав, что музыканты тоже снимаются в фильме.

На съемках Патриция познакомилась с Джорджем Харрисоном, гитаристом группы «Битл», который всерьез увлекся девятнадцатилетней красавицей. Но на тот момент девушка была в отношениях, да и сам музыкант не был свободен, поэтому Патти отказала ему на предложение быть вместе.

Однако, Харрисон был настойчив: он разорвал свои предыдущие отношения и вновь пришел к Патти. С этого дня они не расставались.

Спустя два года Патти Бойд и Джордж Харрисон поженились. Красавица-жена стала музой для музыканта. Они были вместе, когда «Битлз» были невероятно популярны, в то время, когда группа распалась, и успех сольных выступлений Патти пережила вместе с Джорджем.

Однако, несмотря на казавшуюся идеальной семейную жизнь, Бойд не была счастлива в браке. Джордж часто увлекался окружавшими его поклонницами и изменял жене. В итоге Патти в 1977 году подала на развод.

Вскоре внимания Бойд начал искать другой музыкант «Битлз», Эрик Клэптон, безнадежно влюбленный в красавицу-жену коллеги по группе. Пока Патти была замужем за Харрисоном, Бойд и Клэптона связывали лишь дружеские отношения, но через некоторое время после развода дружба переросла в роман, который закончился свадьбой.

Клэптон, как и Харрисон, посвятил Патриции Бойд множество песен. Однако, брак, увы, продлился недолго. Эрик пристрастился к алкоголю и запрещенным веществам, просаживал много денег и прожигал жизнь на вечеринках. Патти начала сомневаться в том, что сделала правильный выбор, выйдя замуж за Клэптона. Тот же пытался лечиться, но результатов это не дало. Бойд приняла решение уйти от мужа. Тем более, что любовница родила от Эрика ребенка.

Через некоторое время Клэптону все же удалось избавиться от зависимостей, он сделал все, чтобы вернуть Патти. Они снова стали жить вместе. Однако идиллия продлилась недолго: Эрик признался, что у него есть любовница, и она беременна от него. Простить этого Бойд уже не смогла.

Позже Патти Бойд говорила, что была для Клэптона лишь призом, который тот забрал у коллеги, которому всегда завидовал.

Патти Бойд вышла замуж в третий раз. Этот брак с Родом Уэстоном оказался, наконец, счастливым. Этот мужчина, вовсе не мировая звезда, стал для Патриции тем самым «принцем», которого она всегда искала.

Патти Бойд за годы, проведенные со знаменитыми музыкантами, сделала множество их фотографий и решила сосредоточиться на работе фотографа. Ее фотовыставки с успехом проходили по всему миру.