Счастливы вместе: кем были мужья Аллы Пугачевой

В суперзвезду советской эстрады влюблялись десятки мужчин. Красота и харизма притягивали поклонников, но долгого брака у певицы не сложилось. "Рамблер" решил рассказать про пять мужей примадонны.

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Клоун

Первым мужем стал клоун Миколас Орбакас из Литвы, студент циркового училища, где работала юная певица. Они вместе поехали на гастроли летом 1969 года, быстро поженились, вскоре потом родилась дочь Кристина, но уже через четыре года супруги развелись. Орбакас хотел быть на сцене и проводил много времени с друзьями, а Пугачева стерпеть подобного поведения не смогла.

Режиссер

Режиссер Александр Стефанович женился на Пугачевой в 1977 году, когда Алла чуть более известной. Именно он предложил Алле петь о женской судьбе в своих песнях, представать в образе женщины тяжелой и даже трагической судьбы, чтобы завоевать сердца слушателей.

Продюсер

Евгений Болдин сошелся с Пугачевой на фоне развода. Они оба были женаты и дружили семьями, а с супругами разошлись в одно время. Как это обычно бывает, случился роман, который перетек в десятилетний брак. Причины распада разнятся. Болдин писал, что разошлись из-за любовного романа Аллы с кудрявым рокером Владимиром Кузьминым. А другая версия состоит в том, что разошлись из-за Филиппа Киркорова.

Певец

Они поженились в 1994 году в Петербурге, причем расписал их мэр Анатолий Собчак. Алла Борисовна говорила, что именно Филипп был настоящим мужчиной, он дал ей ощущение, что она слабая женщина, которую лелеют и холят. И хотя Пугачева вышла за Киркорова без любви, она вскоре "ощутила комфорт и радость общения с новым мужем".

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