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44 минуты назад

Самойлова рассказала, как учит детей обращаться с деньгами

Мира Маркина

Известная блогерша и модель Оксана Самойлова, ставшая популярной еще и благодаря браку с рэпером Джиганом (Денисом Устименко), нередко отвечает в своих социальных сетях на вопросы подписчиков. По ее словам, в некоторых сферах у нее уже накопился очень богатый опыт, которым она с радостью делится со своими поклонниками.

Самойлова рассказала, как учит детей обращаться с деньгами
Фото: СоцсетиСоцсети

Так, зачастую эти темы касаются воспитания детей, ведь у звездной пары их уже четверо. В этот раз Оксана рассказала, как приучить детей грамотно распоряжаться деньгами.

«У них в первую очередь должны быть личные деньги, которые они зарабатывают сами, — объясняет Оксана, — учебой, домашними делами, помощью или чем-то еще. Сначала они будут тратить их в секунду на всякий хлам и импульсивные покупки, потом начнут понимать, что деньги имеют свойство быстро заканчиваться», – порекомендовала Самойлова.

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Также звезда отметила, что со временем дети сами приходят к желанию зарабатывать больше денег и начинают бережнее к ним относиться – стараются откладывать финансы и делать накопления, чтобы в результате суметь самостоятельно совершить какую-то большую покупку.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как Джиган планировал похудеть.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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