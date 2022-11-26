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1 час назад

Анна Семенович раскрыла свой способ борьбы с похмельем

Мария Каткова

Телеведущая и певица Анна Семенович поделилась с подписчиками своим способом борьбы с похмельем. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Семенович раскрыла свой способ борьбы с похмельем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда опубликовала видео в котором призналась, что страдает от похмелья, но должна скоро ехать на работу. Она также показала, что варит бульон с пельменями и заявила, что этот быстрый рецепт помогает на утро после употребления спиртного, если в холодильнике нет ничего из еды.

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На следующих роликах звезда показала себя в дороге на работу с макияжем.

Ранее сообщалось, что Семенович назвала способ полюбить себя.

Звёзды,Анна Семенович,
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