Семенович раскрыла свой способ борьбы с похмельем

Телеведущая и певица Анна Семенович поделилась с подписчиками своим способом борьбы с похмельем. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Звезда опубликовала видео в котором призналась, что страдает от похмелья, но должна скоро ехать на работу. Она также показала, что варит бульон с пельменями и заявила, что этот быстрый рецепт помогает на утро после употребления спиртного, если в холодильнике нет ничего из еды.