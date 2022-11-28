Долиной стало плохо на концерте в цирке

Российская певица Лариса Долина выступала с номером в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Однако выступление едва не обернулось госпитализацией артистки, пишет “7 дней”.

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Артистка призналась, что любит выступать на необычных площадках. В этот вечер концерт был посвящен Иосифу Кобзону. Но подняться на арену цирка Долиной оказалось непросто – из-за акрофобии.

“Для меня второй этаж – это нью-йоркский небоскреб. (...) Не помню, как закончилась песня, перед глазами круги”, – рассказала певица в социальных сетях.

Однако поклонники артистки поддержали ее, отметив, что “талантливый человек талантлив в любых обстоятельствах”.