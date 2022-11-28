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3 часа назад

Лариса Долина рассказала, как из-за страха высоты едва смогла закончить номер

Мира Маркина

Российская певица Лариса Долина выступала с номером в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре. Однако выступление едва не обернулось госпитализацией артистки, пишет “7 дней”.

Долиной стало плохо на концерте в цирке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка призналась, что любит выступать на необычных площадках. В этот вечер концерт был посвящен Иосифу Кобзону. Но подняться на арену цирка Долиной оказалось непросто – из-за акрофобии.

“Для меня второй этаж – это нью-йоркский небоскреб. (...) Не помню, как закончилась песня, перед глазами круги”, – рассказала певица в социальных сетях.

Долина пожаловалась на травлю от подростков

Однако поклонники артистки поддержали ее, отметив, что “талантливый человек талантлив в любых обстоятельствах”.

Ранее мы писали, каких фанаток не любит Авраам Руссо.

Звёзды,Авраам Руссо,Лариса Долина,Иосиф Кобзон,
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