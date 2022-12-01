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1 час назад

Певица Глюкоза рассказала, как помогла вернуться к жизни родителям-алкоголикам

Мира Маркина

Российская певица Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под сценическим псевдонимом Глюкоза, откровенно рассказала о детстве в семье алкоголиков. Звезда стала гостьей YouTube-шоу Юлии Меньшовой.

Глюкоза рассказала о детстве в неблагополучной семье
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам артистки, она родилась в обычной семье. И еще до ее появления на свет, родители время от времени выпивали. Но зависимость от алкоголя развилась, когда Наталья была маленькой. СССР перестал существовать и родителям будущей артистки пришлось нелегко. Мать Натальи развивала бизнес в сфере торговли, а отец работал инженером-конструктором. Поэтому воспитанием их дочери занималась бабушка со стороны отца, Лидия Михайловна.

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Наталья призналась, что ей удалось замотивировать близких побороть зависимость.

“Я показала, что жизнь может быть другой. Поездками, смыслом. Мы вместе строили дачу”, – рассказала Ионова в интервью.

Сейчас, по словам певицы, родители благодарят ее за возможность начать жить с чистого листа.

Ранее “Рамблер” писал, что Глюкоза думает о “загулах” мужа.

Звёзды,Юлия Меньшова,
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