Глюкоза рассказала о детстве в неблагополучной семье

Российская певица Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под сценическим псевдонимом Глюкоза, откровенно рассказала о детстве в семье алкоголиков. Звезда стала гостьей YouTube-шоу Юлии Меньшовой.
По словам артистки, она родилась в обычной семье. И еще до ее появления на свет, родители время от времени выпивали. Но зависимость от алкоголя развилась, когда Наталья была маленькой. СССР перестал существовать и родителям будущей артистки пришлось нелегко. Мать Натальи развивала бизнес в сфере торговли, а отец работал инженером-конструктором. Поэтому воспитанием их дочери занималась бабушка со стороны отца, Лидия Михайловна.
Наталья призналась, что ей удалось замотивировать близких побороть зависимость.
“Я показала, что жизнь может быть другой. Поездками, смыслом. Мы вместе строили дачу”, – рассказала Ионова в интервью.
Сейчас, по словам певицы, родители благодарят ее за возможность начать жить с чистого листа.
Ранее “Рамблер” писал, что Глюкоза думает о “загулах” мужа.