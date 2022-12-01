Глюкоза рассказала о детстве в неблагополучной семье

По словам артистки, она родилась в обычной семье. И еще до ее появления на свет, родители время от времени выпивали. Но зависимость от алкоголя развилась, когда Наталья была маленькой. СССР перестал существовать и родителям будущей артистки пришлось нелегко. Мать Натальи развивала бизнес в сфере торговли, а отец работал инженером-конструктором. Поэтому воспитанием их дочери занималась бабушка со стороны отца, Лидия Михайловна.