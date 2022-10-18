Наталья Ионова и Александр Чистяков женаты 16 лет. За годы брака пара научилась находить компромиссы во всем. Так, Глюкозе приходится мириться с тем, что ее супруг иногда проводит время с друзьями без нее. Об этом она рассказала в беседе с PROZVEZD.