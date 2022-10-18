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3 часа назад

«Возвращается в 6 утра»: Глюкоза рассказала о загулах мужа

Мира Маркина

Наталья Ионова и Александр Чистяков женаты 16 лет. За годы брака пара научилась находить компромиссы во всем. Так, Глюкозе приходится мириться с тем, что ее супруг иногда проводит время с друзьями без нее. Об этом она рассказала в беседе с PROZVEZD.

Певица отметила, что доверяет мужу, но подобные моменты все равно заставляют ее нервничать.

«Возвращается домой в 5-6 утра. Но я никогда в жизни не посмотрю его телефон. Конечно, внутри я в эти моменты что-то гоняю, но никогда не позволяю ему об этом сказать», — поделилась Глюкоза.

Психолог назвала ситуации в отношениях, которые приводят к измене

Артистка подчеркнула, что ее секрет — позитивный настрой. Она не старается ограничивать избранника и дает ему свободу.

«Не нужно даже думать о негативе. Чем больше следишь, чем больше держишь супруга на коротком поводке, тем больше ему с него хочется убежать», — подытожила Наталья.

Ранее "Рамблер" писал, что Анна Семенович назвала любимое блюдо.

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