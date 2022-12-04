Звезды, которые дали второй шанс бывшим

Психологи утверждают, что к бывшим партнерам лучше не возвращаться, и многие женщины страдают от своих чувств к партнерам, с которыми когда-то были вместе. Однако существует масса примеров того, когда люди давали своим экс-возлюбленным второй шанс и он оказывался счастливым. О том, кто из звезд “вошел дважды в одну реку”, — в материале “Рамблера”.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

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В апреле 2015 года стало известно, что супермодель и актер начали встречаться. Они познакомились на премьере бродвейского мюзикла и долго скрывали свои отношения — первое время поклонники довольствовались только снимками папарацци. Отношения развивались стремительно и скоро они познакомились с семьями друг друга. В 2017 году у них родилась дочь Лея.

Поклонники пары ждали пышную свадьбу, но 2019 году стало известно о расставании пары. Сначала об этом заговорили таблоиды, а потом появились снимки их разъезда.

Пара обещала остаться друзьями и воспитывать дочь, но уже летом 2022 года бывших влюбленных вновь начали ловить фотографы. Они съездили на совместный отдых, а также встречаются для прогулок. Пока что воссоединение пары остается на уровне слухов, но инсайдеры говорят, что звезды решили дать друг другу второй шанс.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Если бы была премия, ежегодно выбирающая самые громкие камбэки, то в 2021 году она бы точно досталась этой паре. Они познакомились в 2002 году на съемках фильма “Джильи”, где играли главные роли. Спустя несколько месяцев появились слухи о том, что они начали питать чувства друг к другу, а потом звезды и вовсе сообщили о помолвке.

Свадьба несколько раз переносилась из-за пристального внимания фотографов и СМИ. В итоге в 2004 году появились сообщения о том, что звезды и вовсе расстались. Причины неизвестны до сих пор, но в интервью Лопес намекала на то, что с помолвкой они поторопились.

Весной 2021 года Лопес разорвала помолвку со своим возлюбленным Алексом Родригесом, а уже летом подтвердила, что воссоединилась с Аффлеком. Уже летом 2022 года они поженились в Вегасе, а потом устроили роскошную трехдневную свадьбу для семьи и друзей.

Кэти Перри и Орландо Блум

Голливудский красавчик и бунтарская певица познакомились в 2016 году на вечеринке их общих друзей. Спустя пару месяцев стали известны пикантные подробности их романа: первую ночь знакомства они провели вместе, а потом стали встречаться. Отношения длились почти год, а потом Пэрри заявила, что не планирует свадьбу и назвала себя полигамной. Поклонники были в ярости, а несчастный Блум в интервью рассказывал о разбитом сердце.