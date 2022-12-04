Звезды, которые дали второй шанс бывшим

Психологи утверждают, что к бывшим партнерам лучше не возвращаться, и многие женщины страдают от своих чувств к партнерам, с которыми когда-то были вместе. Однако существует масса примеров того, когда люди давали своим экс-возлюбленным второй шанс и он оказывался счастливым. О том, кто из звезд “вошел дважды в одну реку”, — в материале “Рамблера”.
В апреле 2015 года стало известно, что супермодель и актер начали встречаться. Они познакомились на премьере бродвейского мюзикла и долго скрывали свои отношения — первое время поклонники довольствовались только снимками папарацци. Отношения развивались стремительно и скоро они познакомились с семьями друг друга. В 2017 году у них родилась дочь Лея.
Поклонники пары ждали пышную свадьбу, но 2019 году стало известно о расставании пары. Сначала об этом заговорили таблоиды, а потом появились снимки их разъезда.
Пара обещала остаться друзьями и воспитывать дочь, но уже летом 2022 года бывших влюбленных вновь начали ловить фотографы. Они съездили на совместный отдых, а также встречаются для прогулок. Пока что воссоединение пары остается на уровне слухов, но инсайдеры говорят, что звезды решили дать друг другу второй шанс.
Если бы была премия, ежегодно выбирающая самые громкие камбэки, то в 2021 году она бы точно досталась этой паре. Они познакомились в 2002 году на съемках фильма “Джильи”, где играли главные роли. Спустя несколько месяцев появились слухи о том, что они начали питать чувства друг к другу, а потом звезды и вовсе сообщили о помолвке.
Свадьба несколько раз переносилась из-за пристального внимания фотографов и СМИ. В итоге в 2004 году появились сообщения о том, что звезды и вовсе расстались. Причины неизвестны до сих пор, но в интервью Лопес намекала на то, что с помолвкой они поторопились.
Весной 2021 года Лопес разорвала помолвку со своим возлюбленным Алексом Родригесом, а уже летом подтвердила, что воссоединилась с Аффлеком. Уже летом 2022 года они поженились в Вегасе, а потом устроили роскошную трехдневную свадьбу для семьи и друзей.
Голливудский красавчик и бунтарская певица познакомились в 2016 году на вечеринке их общих друзей. Спустя пару месяцев стали известны пикантные подробности их романа: первую ночь знакомства они провели вместе, а потом стали встречаться. Отношения длились почти год, а потом Пэрри заявила, что не планирует свадьбу и назвала себя полигамной. Поклонники были в ярости, а несчастный Блум в интервью рассказывал о разбитом сердце.
Спустя два года бывшие влюбленные встретились на концерте и чувства вспыхнули вновь. История повторилась — с этого мероприятия они тоже уехали вместе. Однако события развивались по-другому. В 2019 году актер сделал своей девушке предложение, но свадьбу пришлось перенести из-за пандемии. За это время у них родилась дочь Дейзи. Источники сообщают, что в 2021 году они сыграли тайную свадьбу в кругу близких людей.