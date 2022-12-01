Звезда “Бандитского Петербурга” рассказала о съемке в Playboy

Крюкова подчеркнула, что ее заинтересовала идея сделать не просто эротическую фотосессию, а красивую.

“Мы пять раз переснимали, все время было ощущение, что получается что-то не то. Но потом мы сделали красивую съемку”, — вспомнила актриса.

Также Евгения назвала человека, который первым увидел этот выпуск журнала. Несмотря на опасения, что поступок будет осужден, актриса показала фотосессию маме. Но та лишь отметила красоту снимков. Следующую съемку для PlayBoy актриса назвала “большой работой не за деньги”, а “за интерес”.