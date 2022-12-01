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20 минут назад

Звезда “Бандитского Петербурга” Крюкова рассказала о съемке в Playboy

Мира Маркина

Актриса Евгения Крюкова стала гостьей YouTube-шоу “Историс — откройте, Давид!”. Звезда российских сериалов рассказала, почему согласилась на откровенную съемку для журнала Playboy.

Звезда “Бандитского Петербурга” рассказала о съемке в Playboy
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крюкова подчеркнула, что ее заинтересовала идея сделать не просто эротическую фотосессию, а красивую.

“Мы пять раз переснимали, все время было ощущение, что получается что-то не то. Но потом мы сделали красивую съемку”, — вспомнила актриса.

Дочь Хайди Клум поделилась фото в белье

Также Евгения назвала человека, который первым увидел этот выпуск журнала. Несмотря на опасения, что поступок будет осужден, актриса показала фотосессию маме. Но та лишь отметила красоту снимков. Следующую съемку для PlayBoy актриса назвала “большой работой не за деньги”, а “за интерес”.

Ранее мы писали об откровенной съемке для рыбацкого календаря.

Звёзды,Евгения Крюкова,Хайди Клум,
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