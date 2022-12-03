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19 минут назад

Романы звезд, которые были придуманы ради пиара

Даша Краснова

Зачастую известные люди неслучайно подкидывают желтой прессе подробности своих отношений ближе к премьере фильма или перед большим туром. Музыканты становятся парочками, когда снимают новые клипы или участвуют в рейтинговых телешоу. В общем, служебные романы происходят до сих пор и до сих пор хорошо продаются. "Рамблер" расскажет про некоторые из них.

Романы звезд, которые были придуманы ради пиара
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон

После выхода уже первой части «Сумерек» в 2008 году, за романом этой пары следил весь мир. Создателям картины было выгодно перенести чувства героев фильма в жизнь. Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон постоянно появлялись вместе на фото, а таблоиды писали, что в отношениях бушуют страсти: пара то сходится, то расстается. Однако действительно расстались актеры сразу после выхода на экраны последней части фильма. А Кристен и вовсе начала отношения с женщинами!

Леди Гага и Брэдли Купер

Когда Брэдли Купер начал встречаться с Леди Гагой, тысячи россияянок писали ей злостные комментарии. Дело в том, что певица якобы увела мужчина у самой Ирины Шейк! О чувствах между актером и певицей заговорили в разгар проката их общего фильма «Звезда родилась». В картине действительно много чувственных сцен, поэтому поверить в это было легко. Однако, как только фильм собрал лучшие награды, отношения сошли на нет. А вот совместные фотографии Брэдли с Ириной до сих пор появляются в СМИ.

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Мила Кунис и Джастин Тимберлейк

Актриса и певец познакомились в 2010 году, когда начали сниматься в фильме с недвусмысленным названием «Секс по дружбе». По сценарию главные герои, которых и сыграли Кунис и Тимберлейк, на спор решают проверить, насколько хороша может быть близость, если мужчина и женщина — просто друзья. Картина сплошь состоит из постельных сцен, что намекает на продолжение романа и в жизни. Оказалось, что слухи об отношениях стали лишь частью для пиар-компании фильма, не более того.

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