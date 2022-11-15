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31 минуту назад

Эмили Ратаковски закрутила роман с бывшим Ким Кардашьян

Катерина Саломе

Стало известно о новом избраннике модели Эмили Ратаковски. Как сообщил пользователь DeuxMoi в одной из социальных сетей, она закрутила роман с юмористом Питом Дэвидсоном, который известен также как бывший возлюбленный Ким Кардашьян.

Ратаковски закрутила роман с бывшим Кардашьян
Фото: СоцсетиСоцсети

Инсайдер признался, что накануне видел звезд вместе, пока они прогуливались в обнимку. Он оказался не единственным очевидцем свидания. Тем не менее ни модель, ни комик пока официально не подтвердили свой роман.

Ратаковски раскрыла отношение к интиму на первом свидании

Напомним, что несколько месяцев назад светская львица разорвала отношения со своим супругом, режиссером Себастьяном Бер-Макклардом. Выяснилось, что он на протяжении всех четырех лет их совместной жизни изменял Ратаковски.

Ранее мы писали о том, почему Брэд Питт и Эмили Ратаковски скрывают свой роман.

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