Ратаковски закрутила роман с бывшим Кардашьян

Стало известно о новом избраннике модели Эмили Ратаковски. Как сообщил пользователь DeuxMoi в одной из социальных сетей, она закрутила роман с юмористом Питом Дэвидсоном, который известен также как бывший возлюбленный Ким Кардашьян.

Фото: Соцсети Соцсети

Инсайдер признался, что накануне видел звезд вместе, пока они прогуливались в обнимку. Он оказался не единственным очевидцем свидания. Тем не менее ни модель, ни комик пока официально не подтвердили свой роман.

Напомним, что несколько месяцев назад светская львица разорвала отношения со своим супругом, режиссером Себастьяном Бер-Макклардом. Выяснилось, что он на протяжении всех четырех лет их совместной жизни изменял Ратаковски.