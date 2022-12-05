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2 часа назад

Эмбер Херд подала апелляцию на решение суда с Джонни Деппом

Мира Маркина

Появилась информация о том, что актриса Эмбер Херд решила оспорить вердикт суда, вынесенный по делу между ней и ее бывшим супругом Джонни Деппом, об этом сообщает The New York Post.

В этом году весь мир пристально следил за развитием событий в зале суда, где разбирался иск Джонни Деппа против Эмбер Херд, в котором утверждалось, что Депп стал жертвой клеветы со стороны актрисы. По решению суда присяжных Херд осталась виновной и была обязаны выплатить бывшему мужу более десяти миллионов долларов.

Эмбер Херд стала самой популярной звездой в Google в 2022 году

Однако Эмбер не согласна с таким решением и в конце ноября подала апелляцию.

«Суд необоснованно воспрепятствовал тому, чтобы жюри рассмотрело несколько раздельных случаев, в которых Херд сообщала о насилии со стороны Деппа медикам» – сказано в документе.

Также в апелляции отмечено, что отказ рассматривать подобные показания в суде и учитывать их перед вынесением решения может привести к тому, что многие жертвы насилия побоятся публично заявлять о своих проблемах, так как не будут понимать, чем подтвердить свои заявления.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что дочь Джонни Деппа высмеяли за жалобы на карьерные трудности.

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