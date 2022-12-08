Селин Дион рассказала о болезни, из-за которой больше не может петь

Со слезами на глазах звезда призналась, что это заболевание сильно сказывается на ее жизни и карьере – порой Дион с трудом может ходить и ей все сложнее петь.

Артистка заверила фанатов, что очень надеется на их скорую встречу и верит в свою победу над недугом. Она также рассказала, что ежедневно упорно трудится над собой ради выздоровления, а помогают ей в этом опытные врачи и специалисты. Также она поблагодарила своих близких за то, что они поддерживают ее в этот непростой период.