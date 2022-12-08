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1 час назад

Селин Дион рассказала о болезни, из-за которой больше не может петь

Мира Маркина

Знаменитая на весь мир певица Селин Дион поделилась со своими подписчиками в социальных сетях правдой о состоянии своего здоровья.

Селин Дион рассказала о болезни, из-за которой больше не может петь
Фото: Flickr.comFlickr.com

Певица заявила, что вынуждена отменить предстоящий гастрольный тур по Великобритании и всей Европе, так как страдает от редкого заболевания – синдрома скованных мышц.

Со слезами на глазах звезда призналась, что это заболевание сильно сказывается на ее жизни и карьере – порой Дион с трудом может ходить и ей все сложнее петь.

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Артистка заверила фанатов, что очень надеется на их скорую встречу и верит в свою победу над недугом. Она также рассказала, что ежедневно упорно трудится над собой ради выздоровления, а помогают ей в этом опытные врачи и специалисты. Также она поблагодарила своих близких за то, что они поддерживают ее в этот непростой период.

«Со мной работает отличная команда врачей, которые помогают мне выздороветь, рядом находятся мои драгоценные дети, которые поддерживают меня и помогают мне. Каждый день я усердно работаю со своим терапевтом по спортивной медицине, чтобы восстановить силы и способность снова выступать, но я должна признать, что это — борьба», — поделилась Селин Дион.

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Звёзды,Брюс Уиллис,
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