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1 час назад

Илон Маск показал фото подросшего сына со сложным именем

Катя Кобышева

Один из самых известных предпринимателей в мире Илон Маск поделился фотографией своего сына, который родился у него в паре с певицей Граймс. Фото он опубликовал в соцсети, которую не так давно приобрел.

Илон Маск показал фото подросшего сына со сложным именем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сына по имени XÆA-12 Илон Маск решил сводить в штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско. Он заказал двухлетнему ребенку отдельный пропуск и сделал несколько снимков, которые опубликовал в соцсети, владельцем которой не так давно стал.

Соцсети

Напомним, что Илон Маск начал встречаться с певицей Граймс в 2018 году, в 2020 году у них родился ребенок, которого решили назвать XÆA-12. Читается это имя примерно как Экс-Эш-Эй-Твелв. В том же году пара рассталась, но в сентябре 2021 года благодаря суррогатной матери у них появился второй совместный ребенок. Девочку назвали Экса Дарк Сидерал.

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Ранее стало известно, что звезда "Курьера" Федор Дунаевский хочет забрать детей у бывшей жены.

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