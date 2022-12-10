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27 минут назад

Племянник Бари Алибасова живет в аварийном бараке

Мира Маркина

66-летний племянник продюсера Бари Алибасова Борис живет в бараке под снос в небольшом городке в Бурятии. Об этом он рассказал в программе НТВ "Секрет на миллион".

Племянник Бари Алибасова живет в аварийном бараке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Борис из-за нехватки денег не смог навестить больную мать в больнице, а затем приехать на ее похороны. Дядю, Бари Алибасова, Борис, по собственным словам, помочь не просит. Племянник продюсера отметил, что только один раз Алибасов дал ему 25 тысяч рублей, чтобы оплатить коммунальные услуги.

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Племянник Алибасова всю жизнь работал охранником и получает пенсию 14 тысяч рублей. Сейчас он живет один: сына убили, дочь в Улан-Удэ, а жена, с которой Борис прожил 42 года, умерла.

Ранее "Рамблер" писал, что здоровье Бари Алибасова ухудшилось.

Звёзды,Владимир Политов,Бари Алибасов,
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