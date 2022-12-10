Племянник Бари Алибасова живет в аварийном бараке

66-летний племянник продюсера Бари Алибасова Борис живет в бараке под снос в небольшом городке в Бурятии. Об этом он рассказал в программе НТВ "Секрет на миллион".

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Борис из-за нехватки денег не смог навестить больную мать в больнице, а затем приехать на ее похороны. Дядю, Бари Алибасова, Борис, по собственным словам, помочь не просит. Племянник продюсера отметил, что только один раз Алибасов дал ему 25 тысяч рублей, чтобы оплатить коммунальные услуги.

Племянник Алибасова всю жизнь работал охранником и получает пенсию 14 тысяч рублей. Сейчас он живет один: сына убили, дочь в Улан-Удэ, а жена, с которой Борис прожил 42 года, умерла.