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3 часа назад

Актриса Шэрон Стоун выложила редкое фото с семьей

Мира Маркина

Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала в личном блоге снимок с близкими. Она редко делится семейными кадрами в соцсетях.

Шэрон Стоун выложила редкое фото с семьей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка разместила в социальных сетях фотографию с сестрой и приемными сыновьями. Она подписала кадр: "Обед с бабушкой".

Соцсети

Подписчики заметили, что 88-летняя мама Шэрон Стоун выглядит моложе своих лет, а сыновья повзрослели: "Бабушка великолепна, как и ее внуки", "Боже, как выросли сыновья, а мама ваша так молодо выглядит".

64-летняя Шэрон Стоун показала фото в купальнике

Шэрон Стоун с бывшим мужем Филом Бронштейном 22 года назад усыновила мальчика Роэна Джозефа, через 5 лет забрала из детского дома Лэрда, а через год в семье знаменитости появился Куинн. Артистка говорила, что мечтала родить ребенка, но у нее случилось девять выкидышей.

Ранее "Рамблер" публиковал новость об опасном диагнозе Шэрон Стоун.

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