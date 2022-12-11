Шэрон Стоун выложила редкое фото с семьей

Голливудская актриса Шэрон Стоун опубликовала в личном блоге снимок с близкими. Она редко делится семейными кадрами в соцсетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Артистка разместила в социальных сетях фотографию с сестрой и приемными сыновьями. Она подписала кадр: "Обед с бабушкой".

Соцсети

Подписчики заметили, что 88-летняя мама Шэрон Стоун выглядит моложе своих лет, а сыновья повзрослели: "Бабушка великолепна, как и ее внуки", "Боже, как выросли сыновья, а мама ваша так молодо выглядит".

Шэрон Стоун с бывшим мужем Филом Бронштейном 22 года назад усыновила мальчика Роэна Джозефа, через 5 лет забрала из детского дома Лэрда, а через год в семье знаменитости появился Куинн. Артистка говорила, что мечтала родить ребенка, но у нее случилось девять выкидышей.