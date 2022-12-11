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1 час назад

Меган Маркл и принц Гарри показали неизданные свадебные фотографии

Мира Маркина

В новом документальном фильме Меган Маркл и принц Гарри показали редкие кадры со своей свадьбы. Фотографии появились в трейлере проекта.

Меган и Гарри показали неизданные свадебные фотографии
Фото: Кадр из фильма "Гарри и Меган"Кадр из фильма "Гарри и Меган"

Меган Маркл в тизере вспоминает свадьбу с принцем Гарри, а затем на экране появляются фотографии молодоженов, которые танцуют и целуются под Уилсона Пикетта Land of 1000 Dances.

"Я просто очень хотела, чтобы музыка была веселой. Это был наш первый танец и это было так весело! Мы просто кружились, как вихрь, и это было здорово", — говорит Маркл в проморолике.

Карл III высказался о принце Гарри и Меган Маркл

Первые три эпизода документального сериала о Меган Маркл и принце Гарри показали на Netflix 8 декабря. В них герцоги Сассекские рассказали свою историю любви и вспомнили первые годы жизни вместе. Финальные три серии выйдут через 15 декабря. Ожидается, что пара расскажет, почему решила отойти от королевских обязанностей.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как начинался роман принца Гарри и Меган Маркл.

Звёзды,принц Гарри,Netflix,
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