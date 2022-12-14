58-летняя модель из Австралии показала плоский живот

58-летняя модель из Австралии Эль Макферсон показала свою фигуру в бикини. Фотографией она поделилась в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

Звезда записала видео, в котором рассказала о своем образе жизни и о питании. Она отметила, что ежедневно занимается медитациями и дыхательными практиками. С утра она уделяет им по 25 минут самостоятельно или с наставником.

"Я каждую минуту стараюсь жить в постоянном потоке медитативной связи", — рассказала она.

Во время съемки видео Макферсон была одета в короткий свитер. Подняв руки, она продемонстрировала свой плоский живот и стройные ноги. В комментариях поклонники восхитились ее фигуре и заявили, что она никогда не стареет.

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