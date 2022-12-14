Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
2 часа назад

Эль Макферсон рассказала, как сохраняет фигуру в 58 лет

Мария Каткова

58-летняя модель из Австралии Эль Макферсон показала свою фигуру в бикини. Фотографией она поделилась в социальных сетях.

58-летняя модель из Австралии показала плоский живот
Фото: СоцсетиСоцсети

Звезда записала видео, в котором рассказала о своем образе жизни и о питании. Она отметила, что ежедневно занимается медитациями и дыхательными практиками. С утра она уделяет им по 25 минут самостоятельно или с наставником.

"Я каждую минуту стараюсь жить в постоянном потоке медитативной связи", — рассказала она.

Во время съемки видео Макферсон была одета в короткий свитер. Подняв руки, она продемонстрировала свой плоский живот и стройные ноги. В комментариях поклонники восхитились ее фигуре и заявили, что она никогда не стареет.

Соцсети

Ранее сообщалось, что бывшая первая леди Франции удивила фанатов фото в бикини.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители