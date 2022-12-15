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1 час назад

Экс-супруга Богомолова проведет Новый год с его семьей

Диана Товсепова

Режиссер Константин Богомолов и актриса Дарья Мороз развелись в 2018 году, но сейчас находятся в хороших отношениях и воспитывают дочь.

Экс-супруга Богомолова проведет Новый год с его семьей
Фото: Legion-mediaLegion-media

Актриса рассказала, что собирается отметить Новый год с семьей Константина Богомолова. Интересно, что его родителей она назвала свекром и свекровью.

"Сам Новый год с папой, с Викой, с Варей, со свекром и свекровью – Костиными родителями", – порассказала о празднике Дарья Мороз.

По словам актрисы, такая у них семейная традиция. Они начинают отмечать праздник в доме у родителей Богомолова, а после отправляются к семье Мороз и продолжают отмечать. Дочь актрисы и режиссера Анна такую традицию очень любит.

Затем Мороз планирует оставить дочь с Богомоловым, чтобы на неделю остаться отдохнуть в тишине в деревне.

О том, где будет в праздник нынешняя супруга Богомолова, Ксения Собчак, неизвестно.

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