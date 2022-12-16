Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

"Сжигаю деньги, которые трачу": 10 каверзных вопросов для VAVAN про Новый год

Мира Маркина

В преддверии Нового года певец VAVAN пообщался с "Рамблером" и ответил на 10 вопросов про главный праздник в году. Подробнее о новогодних ритуалах артиста, самый бесценный для него подарок и о том, как выкручивался VAVAN в праздники, когда не было денег – в материале "Рамблера".

"Сжигаю деньги, которые трачу"
Фото: Пресс-служба VAVANПресс-служба VAVAN

Скандальное интервью довело Опру Уинфри до суда

Лучший подарок на Новый год из детства?

Для меня Новый год был самым главным праздником в детстве. Неважно какой подарок, я не могу выделить лучший… я был просто рад празднику.

Какой самый необычный подарок вы получали на Новый год?

Барабанную установку.

Какой подарок вы боитесь получить?

Нет такого.

Пресс-служба VAVAN

Странная традиция, связанная с новогодней ночью?

Работать в Новый год.

Какое ваше любимое новогоднее блюдо?

Селедка под шубой.

Что вы дарили, когда не было денег на подарок?

Дарил песню.

Есть ли у вас специальные ритуалы, которые вы проводите в полночь? Например, сжигаете бумажку с желанием и пр.

Сжигаю деньги, которые трачу в магазинах на подарки (смеётся).

Какой подарок надеетесь найти под елкой в этом году?

Главное — здоровье! Будет здоровье — будет всё!

Пресс-служба VAVAN

Самое необычное место, где вы встречали Новый год

Буду встречать 2023 год в горах в Нальчике.

Какой ваш любимый вид отдыха в новогодние праздники?

Катание на горных лыжах.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители