В преддверии Нового года певец VAVAN пообщался с "Рамблером" и ответил на 10 вопросов про главный праздник в году. Подробнее о новогодних ритуалах артиста, самый бесценный для него подарок и о том, как выкручивался VAVAN в праздники, когда не было денег – в материале "Рамблера".

Фото: Пресс-служба VAVAN Пресс-служба VAVAN

Лучший подарок на Новый год из детства?

Для меня Новый год был самым главным праздником в детстве. Неважно какой подарок, я не могу выделить лучший… я был просто рад празднику.

Какой самый необычный подарок вы получали на Новый год?

Барабанную установку.

Какой подарок вы боитесь получить?

Нет такого.

Пресс-служба VAVAN

Странная традиция, связанная с новогодней ночью?

Работать в Новый год.

Какое ваше любимое новогоднее блюдо?

Селедка под шубой.

Что вы дарили, когда не было денег на подарок?

Дарил песню.

Есть ли у вас специальные ритуалы, которые вы проводите в полночь? Например, сжигаете бумажку с желанием и пр.

Сжигаю деньги, которые трачу в магазинах на подарки (смеётся).

Какой подарок надеетесь найти под елкой в этом году?

Главное — здоровье! Будет здоровье — будет всё!

Пресс-служба VAVAN

Самое необычное место, где вы встречали Новый год

Буду встречать 2023 год в горах в Нальчике.

Какой ваш любимый вид отдыха в новогодние праздники?