В преддверии Нового года певец VAVAN пообщался с "Рамблером" и ответил на 10 вопросов про главный праздник в году. Подробнее о новогодних ритуалах артиста, самый бесценный для него подарок и о том, как выкручивался VAVAN в праздники, когда не было денег – в материале "Рамблера".
Лучший подарок на Новый год из детства?
Для меня Новый год был самым главным праздником в детстве. Неважно какой подарок, я не могу выделить лучший… я был просто рад празднику.
Какой самый необычный подарок вы получали на Новый год?
Барабанную установку.
Какой подарок вы боитесь получить?
Нет такого.
Странная традиция, связанная с новогодней ночью?
Работать в Новый год.
Какое ваше любимое новогоднее блюдо?
Селедка под шубой.
Что вы дарили, когда не было денег на подарок?
Дарил песню.
Есть ли у вас специальные ритуалы, которые вы проводите в полночь? Например, сжигаете бумажку с желанием и пр.
Сжигаю деньги, которые трачу в магазинах на подарки (смеётся).
Какой подарок надеетесь найти под елкой в этом году?
Главное — здоровье! Будет здоровье — будет всё!
Самое необычное место, где вы встречали Новый год
Буду встречать 2023 год в горах в Нальчике.
Какой ваш любимый вид отдыха в новогодние праздники?
Катание на горных лыжах.