16 декабря свой день рождения отмечает певица Анна Седокова. Артистке исполнилось 40 лет. В своих соцсетях она опубликовала смелый ролик, приуроченный к юбилею.
На видео артистка дефилирует на фоне Эйфелевой башни в Париже. Причем из одежды на ней лишь черный купальник и леопардовая шуба нараспашку. Все вещи из коллекции собственного бренда одежды Седоковой La Story.
«С днем рождения самую сильную девушку, которую я только знаю, — меня. Если меня спросят, о чем я сейчас жалею, то скажу — о том, что не разрешала себе многое. Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. Жила так, как прилично. Хотя, давайте скажем прямо, у меня не всегда получалось. Сейчас я живу так, как чувствую. Всем никогда не понравишься, а себе обязательно нужно», — подписала ролик исполнительница.
Ранее мы писали о том, что Седокова рассказала, как похудела на 10 килограмм за два месяца.