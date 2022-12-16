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40 минут назад

Певица Анна Седокова снялась в купальнике на фоне Эйфелевой башни в день своего 40-летия

Катерина Саломе

16 декабря свой день рождения отмечает певица Анна Седокова. Артистке исполнилось 40 лет. В своих соцсетях она опубликовала смелый ролик, приуроченный к юбилею.

На видео артистка дефилирует на фоне Эйфелевой башни в Париже. Причем из одежды на ней лишь черный купальник и леопардовая шуба нараспашку. Все вещи из коллекции собственного бренда одежды Седоковой La Story.

Седокова прокомментировала развод с мужем

«С днем рождения самую сильную девушку, которую я только знаю, — меня. Если меня спросят, о чем я сейчас жалею, то скажу — о том, что не разрешала себе многое. Не разрешала чувствовать, не разрешала жить. Жила так, как прилично. Хотя, давайте скажем прямо, у меня не всегда получалось. Сейчас я живу так, как чувствую. Всем никогда не понравишься, а себе обязательно нужно», — подписала ролик исполнительница.

Ранее мы писали о том, что Седокова рассказала, как похудела на 10 килограмм за два месяца.

Звёзды,Видео,Анна Седокова,
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