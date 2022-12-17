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1 час назад

Ведущая Виктория Боня: косметологи "обезобразили" лицо модели Алены Шишковой

Мира Маркина

Внешность модели, бывшей возлюбленной Тимати Алены Шишковой обезобразили косметологи, считает телеведущая Виктория Боня. Свое мнение она высказала в Telegram.

Боня: косметологи "обезобразили" лицо Шишковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Боня вспомнила, что обратила внимание на неудачные для Шишковой последствия "уколов красоты" еще два года назад, но та не прислушалась, а обиделась на замечание.

Шишкова решила избавиться от силиконовой груди

Виктория Боня подчеркнула, что готова помочь Шишковой:

"Алена, напиши мне, и я скажу тебе, где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили! Сморите на фото, какие стали тяжелые щеки у Шишковой, какой надутый подбородок и тяжелая верхняя губа", — написала она.

Ранее "Рамблер" рассказывал, из-за чего Алена Шишкова заплакала на шоу "Наследники и самозванцы".

Звёзды,Тимати,Виктория Боня,
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