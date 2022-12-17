Боня: косметологи "обезобразили" лицо Шишковой

"Алена, напиши мне, и я скажу тебе, где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили! Сморите на фото, какие стали тяжелые щеки у Шишковой, какой надутый подбородок и тяжелая верхняя губа", — написала она.