Боня: косметологи "обезобразили" лицо Шишковой

Внешность модели, бывшей возлюбленной Тимати Алены Шишковой обезобразили косметологи, считает телеведущая Виктория Боня. Свое мнение она высказала в Telegram.
Боня вспомнила, что обратила внимание на неудачные для Шишковой последствия "уколов красоты" еще два года назад, но та не прислушалась, а обиделась на замечание.
Виктория Боня подчеркнула, что готова помочь Шишковой:
"Алена, напиши мне, и я скажу тебе, где можно исправить ошибку тех косметологов, которые тебя так обезобразили! Сморите на фото, какие стали тяжелые щеки у Шишковой, какой надутый подбородок и тяжелая верхняя губа", — написала она.
Ранее "Рамблер" рассказывал, из-за чего Алена Шишкова заплакала на шоу "Наследники и самозванцы".