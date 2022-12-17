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22 минуты назад

Певица Татьяна Буланова рассказала, за что благодарна экс-супругу Владиславу Радимову

Мира Маркина

Татьяна Буланова благодарит бывшего мужа, футболиста Владислава Радимова, за то, что он не стал "отделять ее от профессии". Об этом исполнительница рассказала в YouTube-шоу "Света вокруг света".

Буланова рассказала, за что благодарна экс-супругу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть мужчины, которые говорят: "Нет, ты будешь сидеть дома". Еще и профессия у меня такая, что далеко не всем нравится. Но благодаря его такой лояльности к моей работе, все это у меня продолжалось и продолжается", — объяснила Татьяна.

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Артистка развелась с Радимовым в 2016 году после 11 лет брака. У Татьяны Владислава есть общий сын Никита, для которого певица регулярно получает алименты. При этом с бывшим мужем она никак не контактирует, они заблокировали друг друга во всех мессенджерах.

Ранее Татьяна Буланова рассказала о планах на предстоящую свадьбу с молодым бизнесменом Валерием Рудневым.

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