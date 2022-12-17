Буланова рассказала, за что благодарна экс-супругу

"Есть мужчины, которые говорят: "Нет, ты будешь сидеть дома". Еще и профессия у меня такая, что далеко не всем нравится. Но благодаря его такой лояльности к моей работе, все это у меня продолжалось и продолжается", — объяснила Татьяна.