О том, что у Татьяны Булановой новый роман, стало известно совсем недавно — артистка на протяжении трех лет упорно скрывала свои отношения с молодым бизнеменом Валерием Рудневым. Между влюбленными разница 19 лет, но это не помешало им обручиться. Подробностями предстоящей свадьбы певица поделилась с Eva.ru.

Примечательно, что общественность о предстоящем бракосочетании узнала не от Татьяны. Ее подруга опубликовала в соцсетях снимок певицы, у которой на безымянном пальце красовалось роскошное кольцо. Конечно, фанаты обратили на это внимание. После чего Булановой пришлось признаться — скоро она в третий раз выходит замуж.

По словам исполнительницы, с новым избранником она счастлива, как никогда прежде. Между ними очень теплые и доверительные отношения. Причем артистка не собирается заключать брачный договор. По словам Булановой, все масштабные покупки в их паре совершаются на ее имя, что и является для нее своего рода гарантом порядочности будущего мужа.

Примечательно, что хоть Руднев станет уже третьим мужем артистки, с ним она впервые решилась сменить фамилию. От своей она не откажется, но возьмет двойную. Как объяснила это сама Буланова, ей наконец искренне захотелось разделить имя с мужчиной.