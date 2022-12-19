Нюшу заподозрили в беременности после откровенного видео

Российская певица Анна Шурочкина (Нюша – псевдоним артистки) опубликовала на своей странице в популярной социальной сети видео, которое вызвало споры в сети.

Нюша в откровенном платье из летящей ткани фиолетового цвета с разрезом до середины бедра на шпильках прогулялась по улице.

“Пошла за подарками”, – написала Нюша в соцсетях.

Соцсети

Видеоролик набрал 33 тысячи лайков. Многие фолловеры артистки восхитились ее образом и отметили это в комментариях.

Однако нашлись среди поклонников звезды и те, кто заподозрил исполнительницу в беременности. Кто-то впрочем списал иллюзию полноты на неудачный выбор платья.