«Подарили четыре машины»: 10 каверзных вопросов Анне Калашниковой

В преддверии Нового года певица, актриса и блогер Анна Калашникова ответила на 10 вопросов про главный праздник в году. Какой подарок звезда надеется найти под елкой, как она выкручивалась в праздники, когда не было денег, и о чем мечтает, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Пресс-служба Анны Калашниковой Пресс-служба Анны Калашниковой

Лучший подарок на Новый год из детства?

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Мы с братом мечтали о наборе — Барби, Кен и дети. И вот как-то мы обнаружили на антресолях этот подарок, и каждый день мы его доставали, игрались прям до самого праздника. Когда нам его подарили, мы сделали вид, что первый раз видим и картинно обрадовались.

Какой самый необычный подарок вы получали на Новый год? Попугай.

Какой подарок вы боитесь получить?

Подарки обычно подразумевают что-то хорошее, поэтому, если это не в переносном смысле, то не боюсь никакого.

Пресс-служба Анны Калашниковой

Странная традиция, связанная с новогодней ночью?

Я всегда готовлю бумажку, карандаш или ручку. Обязательно пишу желание, поджигаю бумажку, кидаю в шампанское и обязательно пью вместе с пеплом. Отмечала как-то Новый год в Испании, и там была традиция — съесть 12 виноградинок и загадать желания. Мне понравилось. Хочу так сделать в этом году.

Какое ваше любимое новогоднее блюдо?

Оливье, селедка под шубой, заливное из рыбы, рулетики из баклажанов с чесноком и сыром. У меня очень вкусно готовит вся семья. Обожаю первого января доставать все вкусняшки, смотреть новогодние огоньки. Мне кажется, первого января еда еще вкуснее!

Что вы дарили, когда не было денег на подарок?

Фрукты, открытки, сделанные своими руками. Я вышивала все детство и вязала игрушки, фигурки. Делали с братом как-то целую игру «Поле чудес» из картона и играли в нее всей семьей в Новый год. Крутой подарок!

Есть ли у вас специальные ритуалы, которые вы проводите в полночь?

Про сжигание бумажки я уже рассказала, а еще для меня важно, в чем я буду отмечать Новый год. Это всегда новое платье и аксессуары. Платье должно совпадать с цветом, в котором можно отмечать.

Пресс-служба Анны Калашниковой

Какой подарок надеетесь найти под елкой в этом году?

Мечтаю узаконить отношения и выйти замуж официально, родить сыну братика или сестренку.

Самое необычное место, где вы встречали Новый год?

Моя машина (смеется). Это был мой самый крутой Новый год в жизни. Я работала в бутике, мы закрылись в 20.00, а потом я поехала за город к семье, к 00.00 спешила в ресторан на Рублевку к друзьям. Так получилось, что я задержалась дома и выехала поздно, мне не хватило нескольких минут, и я отметила Новый год в машине. Салюты сверкали надо мной, в 00.03 я вбежала в ресторан. Это был год Петуха. В итоге год потом был весь незабываемым! Мне подарили четыре машины (смеется).

Какой ваш любимый вид отдыха в новогодние праздники?

Лежать на пляже, плавать, загорать в том же Дубае. Побыть с семьей, ребенком, пройтись по магазинам. Люблю такой отдых!