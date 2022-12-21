Жена Ширвиндта раскрыла тайну отсутствия фото из ЗАГСа

Жена Михаила Ширвиндта Анастасия рассказала, почему у нее с супругом нет ни одной фотографии из ЗАГСа. Это она объяснила принципиальным решением, которое они приняли вместе. Об этом она рассказала в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

В честь годовщины свадьбы Анастасия рассказала историю, которая запомнилась ей в момент регистрации брака. Девушка пояснила, что надела дорогую обувь для ЗАГСа, шла по Тверской улице и думала, почему не сделала профилактику.

"Полная нелепица: у меня регистрация в ЗАГСе через полчаса, а я думала о профилактике"

Она также добавила, что с Михаилом у них нет фотографий из ЗАГСа из-за того, что они решили никого не звать на регистрацию брака "из принципа".