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36 минут назад

Филипп Киркоров вывел в свет подросших детей

Мария Каткова

Филипп Киркоров появился на красной ковровой дорожке вместе со своими подросшими детьми. Алла-Виктория и Мартин появились с артистом на премьере фильма "Новая игрушка".

Филипп Киркоров вывел в свет подросших детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда пришел на показ в кинотеатр "Художественный". Традиционно была организована красная ковровая дорожка, где он попозировал с детьми. Алла-Виктория и Мартин выбрали черные костюмы со светлой обувью, Филипп Киркоров подобрал темные брюки в тон и сделал акцент на верх в виде золотой блузы.

Фильм "Новая игрушка" рассказывает историю избалованного мальчика, который в качестве подарка на День Рождения выбирает сторожа игрушечного магазина. Боясь увольнения, сторож соглашается и узнает мальчика получше.

Стало известно, сколько зарабатывает Киркоров

Ранее сообщалось, что Киркоров заявил о посмертном фильме в его честь.

Звёзды,Филипп Киркоров,
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