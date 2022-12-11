Киркоров заявил о посмертном фильме в его честь

Народный артист России Филипп Киркоров славится своей скандальной репутацией. В беседе со StarHit он заявил, что громкие конфликты из его прошлого могут лечь в основу посмертного фильма о нем после его кончины.

Звезда привела в пример киноленты о музыканте Владимире Высоцком, где исполнитель был представлен не с самой лицеприятной стороны. Киркоров предполагает, что его ждет та же участь.

«Так, наверно, и когда меня не станет — выпустят фильм, где будет розовая кофточка, колготки в Алма-Ате, скандал в Кремле, танцы на кресте», — отметил Филипп Бедросович.

Артист признался, что ему грустно от того, что окружающие зачастую не способны разглядеть в нем большую и добрую душу. В качестве примера он вспомнил случай, когда подарил женщине машину, Rolls-Royce за 700 тысяч евро, а она его тут же перепродала.