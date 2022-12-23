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1 час назад

Популярная ведущая рассказала о диете без отказа от сала

Lenta.ru

Популярная российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова рассказала, что похудела на семь килограммов за три недели. В интервью журналистке Алене Жигаловой она сообщила, что скорректировать вес ей помогла безуглеводная диета. Запись беседы доступна на YouTube-канале Super.

Популярная ведущая рассказала о диете без отказа от сала
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ведущая рассказала, что поправилась за год на четыре килограмма, после чего решила похудеть. По ее словам, врач прописал безуглеводную диету, благодаря которой она за три недели похудела на семь килограммов. При этом она не отказывалась от таких продуктов, как семга, яйца, козий сыр и сало.

«И вот сало вообще заходит идеально (…) Потом постепенно мы стали углеводы вводить. Но это все равно только фрукты и овощи, то есть никаких макарон», — сказала она. Ведущая пояснила, что вместо хлеба она ела сало со свежим огурцом, салатным листом и чесноком.

Довлатова также предупредила, что пробовать подобную диету следует только под присмотром врача, поскольку сало сильно повышает уровень холестерина. Из-за этого нужно с помощью анализов контролировать состояние печени и других органов.

В 2021 года Довлатова поделилась способом похудеть после новогодних праздников. По словам ведущей, главное в ее методе — продержаться неделю, соблюдая специальный режим, после чего человек втягивается, и ему становится легче.

Звёзды,Алла Довлатова,
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