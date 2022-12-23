Популярная ведущая рассказала о диете без отказа от сала

Популярная российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова рассказала, что похудела на семь килограммов за три недели. В интервью журналистке Алене Жигаловой она сообщила, что скорректировать вес ей помогла безуглеводная диета. Запись беседы доступна на YouTube-канале Super.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ведущая рассказала, что поправилась за год на четыре килограмма, после чего решила похудеть. По ее словам, врач прописал безуглеводную диету, благодаря которой она за три недели похудела на семь килограммов. При этом она не отказывалась от таких продуктов, как семга, яйца, козий сыр и сало.

«И вот сало вообще заходит идеально (…) Потом постепенно мы стали углеводы вводить. Но это все равно только фрукты и овощи, то есть никаких макарон», — сказала она. Ведущая пояснила, что вместо хлеба она ела сало со свежим огурцом, салатным листом и чесноком.

Довлатова также предупредила, что пробовать подобную диету следует только под присмотром врача, поскольку сало сильно повышает уровень холестерина. Из-за этого нужно с помощью анализов контролировать состояние печени и других органов.